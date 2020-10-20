Для занимающихся физкультурой и спортом граждан России могут ввести налоговый вычет

Для граждан Российской Федерации (РФ), которые занимаются физической культурой и спортом, могут ввести вычет по НДФЛ, сообщает официальный сайт правительства России. Данную инициативу рассматривает правительственная комиссия по законопроектной деятельности. По поручению президента РФ Владимира Путина изменения в Налоговый кодекс подготовило Министерство финансов.

Предполагается, что вычет по расходам на физкультурно-оздоровительные услуги пополнит список социальных налоговых вычетов. Напомним, что они предоставляются тем гражданам, кто тратит средства на покупку лекарств или лечение, оплачивает учебу, вкладывается в негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование и страхование жизни, занимается благотворительностью. Вычет позволяет вернуть уже уплаченный в течение года НДФЛ или уменьшить налоговый платеж.

«Оздоровительный» налоговый вычет планируется предоставлять в размере произведенных расходов. При этом он не должен превышать ₽120 тыс за налоговый период с учетом других социальных вычетов по НДФЛ. Максимальный размер вычета может составить ₽15,6 тыс.

Ранее сообщалось, что в Москве могут ввести жесткие ограничения по допуску зрителей.