США и Великобритания обвинили Россию в попытке сорвать токийскую Олимпиаду, которая пройдет летом 2021 года, передает Reuters.

Официальные лица США Великобритании заявляют, что одно из подразделений ГРУ, которое известно как главный центр особенных технологий, совершила ряд кибератак с целью не допустить проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио. Подробности атак не сообщаются. Также не известна успешность акций. Утверждается, что они были направлены на поставщиков логистических услуг, организаторов и спонсоров.

«Информация, представленная в этом обвинительном заключении, иллюстрирует, насколько всепроникающей и разрушительной является кибердеятельность России», — сказал заместитель директора ФБР Дэвид Боудич.

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