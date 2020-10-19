Валиева, Трусова и Косторная вошли в пул допинг-тестирования ISU
Андрей Черников
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Российские фигуристки Камила Валиева, Александра Трусова и Алена Косторная вошли в пул допинг-тестирования Международного союза конькобежцев (ISU) на следующий год, передает сайт организации.
Также в список вошли следующие спортсмены из России: Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов, Евгения Тарасова (спортивные пары), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду) и Андрей Мозалев.
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