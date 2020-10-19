Домашние матчи «Витязя» в КХЛ пройдут без зрителей
Карен Саркисян
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Ближайшие домашние матчи хоккейного клуба «Витязь» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) пройдут без зрителей, сообщает официальный сайт подмосковного клуба.
Напомним, что ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в связи с эпидемиологической ситуацией с 21 октября вводится запрет на проведение массовых и спортивных мероприятий в Подмосковье. Ограничения в Московской области действуют до 7 ноября.
Ранее сообщалось, что матч «Химки» — «Зенит» пройдет без зрителей.