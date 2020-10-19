Проданы все билеты на матч Лиги чемпионов «Краснодар» — «Челси»

Все билеты на матч группового этапа Лиги чемпионов между футбольным клубом «Краснодар» и лондонским «Челси» проданы, сообщает пресс-служба российской команды в Instagram.

Игра состоится 28-го октября на стадионе «Арена Краснодар». Начало — в 20.55 (мск).

В группе E «Краснодар» также сыграет с французским «Ренном» и испанской «Севильей».

Напомним, что впервые в истории группового этапа Лиги чемпионов выступят сразу три представителя от России — «Краснодар», петербургский «Зенит» и московский «Локомотив».

Ранее сообщалось, что нападающий «Атлетико» получил травму и пропустит игру с «Локомотивом» в Лиге чемпионов.