Ван Дейк будет прооперирован в связи с травмой крестообразной связки колена

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк будет прооперирован в связи с травмой передней крестообразной связки колена, сообщает пресс-служба клуба.

В «Ливерпуле» не дают прогнозов по срокам восстановления 29-летнего футболиста. Однако существует вероятность, что он пропустит остаток сезона.

Напомним, что Ван Дейк получил повреждение в матче 5-го тура АПЛ с «Эвертоном». После столкновения с голкипером Джорданом Пикфордом защитник был заменен.

Ранее «Тоттенхэм» и «Вест Хэм» сыграли вничью в матче АПЛ.