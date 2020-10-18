Российский футбольный клуб подписал Маркса Ленина
«Акрон» подписал контракт с 20-летним бразильским нападающим Марксом Ленином Дос Сантос Гонсалвесом, сообщает официальный Twitter футбольного клуба.
Маркс Ленин перешел в «Акрон» в качестве свободного агента и подписал контракт с тольятинской клубом на три года.
«Как только будут улажены все юридические моменты касательно въезда футболиста в Россию при сохраняющейся нестабильной обстановке с распространением коронавируса в мире, Ленин присоединится к тольяттинской команде», — сообщает пресс-служба «Акрона».
Свой первый профессиональный контракт Маркс Ленин подписал в 2017 году с «Фламенго». Полузащитник выступал за сборную Бразилии для игроков не старше 15 лет.
Ранее сообщалось, что футболка Кокорина выставлена на благотворительный аукцион.
Состав «Акрона» пополнил Ленинhttps://t.co/KQuwKVrHIh pic.twitter.com/RwSlJoS6aK— ФК «Акрон» (@fcakron) October 18, 2020