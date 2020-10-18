Экс-жена Радулова чуть не отравила его

Гимнастка Дарья Дмитриева, экс-жена хоккеиста Александра Радулова, рассказала о своих кулинарных навыках.

«Один раз я приготовила курицу в сливочном соусе, а в итоге ему потом было плохо. Он отравился. После этого я сказала, что больше готовить не буду. Это был мой первый опыт», — сказала Дмитриева в эфире НТВ.

Напомним, спортсменка является серебряным призером Олимпиады 2012 года.



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