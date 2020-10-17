Буланова высказалась об оскорбительных фанатских кричалках в свой адрес

Певица Татьяна Буланова, бывшая жена футболиста петербургского «Зенита» Владислава Радимова, высказалась об оскорбительных фанатских кричалках в свой адрес, передает Meduza.

«Меня оскорбляли фанаты «Спартака» и «Динамо». Я горжусь этим. Не знаю, почему так было. Меня оскорбляли не потому, что меня ненавидят. Эти кричалки были в рамках противостояния Санкт-Петербурга и Москвы», — сказала Буланова.

Также она отметила, что ей было прикольно, что Михаил Боярский и она вместе были за «Зенит».



Ранее Буланова рассказала о том, как познакомилась с Радимовым.