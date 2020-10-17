Арбитр Федотов не согласен с пенальти в ворота «Химок» в матче против «Спартака»

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал момент с назначенным пенальти в ворота «Химок» в игре против московского «Спартака», передает «Чемпионат.com».

Красно-белые победили со счетом 3:2.

«Момент с Логашовым и Понсе в первом тайме более очевидный. Думается, что в перерыве арбитры посмотрели этот момент. Они поняли, что ошиблись, и начали выдумывать», — сказал Федотов.



Ранее «Спартак» обыграл «Химки» в матче РПЛ.