Арбитр Федотов не согласен с пенальти в ворота «Химок» в матче против «Спартака»
Андрей Черников
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Арбитр Игорь Федотов прокомментировал момент с назначенным пенальти в ворота «Химок» в игре против московского «Спартака», передает «Чемпионат.com».
Красно-белые победили со счетом 3:2.
«Момент с Логашовым и Понсе в первом тайме более очевидный. Думается, что в перерыве арбитры посмотрели этот момент. Они поняли, что ошиблись, и начали выдумывать», — сказал Федотов.
Ранее «Спартак» обыграл «Химки» в матче РПЛ.