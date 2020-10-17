Глава ФФКСПб не будет переманивать Загитову из-за уважения к Тутберидзе
Андрей Черников
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Глава Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга (ФФКСПБ) Сергей Чопозов заявил, что не будет переманивать Алину Загитову из-за уважения к Этери Тутберидзе, передает «СЭ».
«Мне было бы приятно у нас видеть ту же Загитову. Не собираюсь ее переманивать, так как очень уважаю Этери Тутберидзе. Но пусть спортсмены знают, что Питер всегда готов принять», — сказал Чопозов.
Напомним, Евгений Плющенко заявил, что фигуристка хотела уйти от Тутберидзе, чтобы тренироваться в его академии.
Ранее Загитова надела на съемки «Ледникового периода» винтажное платье.