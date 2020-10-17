«Краснодар» обыграл «Рубин» в матче РПЛ
Андрей Черников
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«Краснодар» обыграл казанский «Рубин» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча завершилась со счетом 3:1.
За «быков» отличились Реми Кабелла, Кристоффер Олссон и Маркус Берг. В составе «Рубина» точным ударом отметился Карл Старфельт.
«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.
РПЛ. 11-й тур
«Краснодар» — «Рубин — 3:0
Голы: 1:0 — Кабелла, 45; 2:0 — Олссон, 52: 3:0 — Берг, 90; 3:1 — Старфельт, 90.
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