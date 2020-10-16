Дзюба отреагировал на шутку про кошелек

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал ролик, который выпустил клуб к старту Лиги чемпионов, передает «Матч ТВ».

Напомним, в видео в шуточном виде обыгрывается история 2009 года. Ходили слухи, что Дзюба украл у Владимира Быстрова 15 тысяч рублей, когда они выступали за московский «Спартак».

«Это продюсер предложил. Я так понял, что он немного смущался и стеснялся, затрагивать эту тему. А я — наоборот. По мне самоирония — это вообще самое замечательное, что есть», — сказал Дзюба.

Ранее «Зенит» выпустил промо-ролик к старту Лиги чемпионов.