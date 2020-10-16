Черчесов прокомментировал конфликт межды Соболевым и Дзюбой

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал конфликт между игроком московского «Спартака» Александром Соболевым и форвардом петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой, передает Sport24.

Напомним, во время матчей своих команд между игроками произошла словесная перепалка, которая могла вылиться в потасовку, но футболистов разняли партнеры.

«Они хорошо общаются, все время вместе в квадрате работают. Это тот случай, когда тихо решить не получилось бы. Вы бы мне постоянно задавали вопросы: а что там у них?» — сказал Черчесов.

Ранее Черчесов назвал экспериментом игру Дзюбы и Соболева.