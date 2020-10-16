Турнир четырех континентов по фигурному катанию отменен из-за коронавируса
Андрей Черников
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Турнир четырех континентов по фигурному катанию отменен из-за коронавируса, передает сайт Международного союза конькобежцев (ISU).
Соревнования должны были пройти в 2021 году.
Напомним, из-за инфекции также был отменен чемпионат мира по фигурному катанию-2020, который должен был состояться в Канаде.
Ранее Евгений Плющенко назвал главный плюс противостояния с Этери Тутберидзе.