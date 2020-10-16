Голливудский актер попросил Макгрегора подраться с Нурмагомедовым

Голливудский актер Майкл Рапапорт в Instagram обратился к бывшему чемпиону UFC в двух весовых категориях Конору Макгрегору. Под афишей предстоящего боя Макгрегор — Порье актер заявил, что это скучно и что лучше бы ирландскому бойцу провести матч-реванш с Хабибом Нурмагомедовым.

«Скучно! Подерись с Хабибом», — написал Рапапорт.

Напомним, что поединок между Макгрегором и Порье состоится 23 января 2021 года. Предыдущий бой между ними прошел в 2014 году и завершился в первом раунде досрочной победой ирландца.

Ранее менеджер Нурмагомедова рассказал, что Емельяненко струсил.