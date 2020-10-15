«Спартак» не будет обращаться в CAS по поводу вынесения штрафа Федуну
Антон Борисов
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Московский «Спартак» не будет обращаться в Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу вынесения штрафа владельцу команды Леониду Федуну, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
2 сентября комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) рассмотрел высказывания функционера в адрес российских арбитров и оштрафовал его на 200 тыс. рублей.
«Спартак» получил мотивировочную часть решения от РФС и не будет обращаться в CAS. Штраф в РФС будет выплачен», — сообщил источник агентства.
Ранее вратарь петербургского «Зенита» Михаил Кержаков рассказал о давлении владельца «Спартака» на судей.