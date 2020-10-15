Сбежавший из России из-за COVID-19 теннисист из США может быть дисквалифицирован

Американский теннисист Сэм Куэрри может быть дисквалифицирован из-за своего самовольного отъезда из России, после того, как его тест на коронавирус показал положительный результат.

Об этом в своем Twitter информирует корреспондент New York Times Бен Ротенберг.

Теннисист вместе с супругой и восьмимесячным ребенком прибыли на турнир, который должен состояться в Санкт-Петербурге. Однако тесты на коронавирус всех троих показали положительный результат. Куэрри с семьей должен был провести двухнедельный карантин в гостинице, однако они сбежали, когда узнали, что их могут госпитализировать.

В том случае, если Ассоциация теннисистов-профессионалов сочтет поступок Куэрри серьезным нарушением и, возможно, вредным для тура, то он может быть дисквалифицирован на три года.

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