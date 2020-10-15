Дзюба в третий раз карьере не смог забить в четырех играх за сборную

Капитан сборной России Артем Дзюба в третий раз карьере не смог забить в четырех играх за команду подряд, сообщает «Спорт-Экспресс».

Нападающий не смог отличиться в матче Лиги наций против команды Венгрии. До этого он не забивал еще в трех играх — с Венгрией (первый матч, 3:2), Швецией (1:2) и Турцией (1:1).

Примечательно, что в карьере Дзюба еще дважды не мог поразить ворота соперников четыре встречи подряд — с октября 2015 по июнь 2016 года (5 матчей) и с октября 2018 по март 2019 года (4 матча).

Встреча России и Венгрии завершилась нулевой ничьей. Подопечные Станислава Черчесова продолжают лидировать в своей группе, набрав восемь очков. Венгры, которые расположились на второй строчке, имеют семь баллов.

Ранее сообщалось, что сборная России впервые потеряла очки в матчах с Венгрией.