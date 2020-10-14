Плющенко призвал Ягудина пойти работать аниматором
Андрей Черников
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Фигурист Алексей Ягудин выложил в Instagram шуточный ролик.
В видео школа «Самбо-70», где работает Этери Тутберидзе, представлена в виде лошади, а академия «Ангелы Плющенко» — в виде пони.
«Леха, молодец, садись, пять! Куда же тебя... Только если администратором или лучше, наверное, аниматором», — написал в комментариях Евгений Плющенко.
Ранее генеральный директор Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев отреагировал на слова Плющенко.