Футболист «Зенита» вошел в пятерку самых дорогих азиатских игроков

Футболист петербургского «Зенита» Сердар Азмун вошел в пятерку самых дорогих азиатских игроков по версии Transfermarket.



Первое место в данном рейтинге занял Сон Хын Мин из английского «Тоттенхэма». Он оценивается в €64 млн.

Азмун делит четвертое место с Такехиро Томиясу, который представляет итальянскую «Болонью». Их трансферная стоимость составляет €18 млн.



Ранее «Зенит» объявил заявку на Лигу чемпионов.