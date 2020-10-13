Футболист «Зенита» вошел в пятерку самых дорогих азиатских игроков
Андрей Черников
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Футболист петербургского «Зенита» Сердар Азмун вошел в пятерку самых дорогих азиатских игроков по версии Transfermarket.
Первое место в данном рейтинге занял Сон Хын Мин из английского «Тоттенхэма». Он оценивается в €64 млн.
Азмун делит четвертое место с Такехиро Томиясу, который представляет итальянскую «Болонью». Их трансферная стоимость составляет €18 млн.
Ранее «Зенит» объявил заявку на Лигу чемпионов.
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