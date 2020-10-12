Медведеву и Загитову проверили на допинг

Инспекторы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) проверили на запрещенные вещества олимпийскую чемпионку Алину Загитову и двукратную победительницу первенств мира Евгению Медведеву, сообщает ТАСС.

Всего с августа по сентябрь были протестированы десять фигуристов. Также РУСАДА проверил Елизавету Туктамышеву, Дмитрия Алиева, Ивана Букина, Артура Даниеляна, Михаила Коляду, Александра Самарина, Даниила Самсонова и Анну Щербакову.

Всего с начала 2020 года были проверены на допинг 21 фигурист.

Ранее сообщалось, что московский «Локомотив» – самый тестируемый на допинг клуб Российской премьер-лиги (РПЛ).