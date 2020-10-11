Валиева дважды упала в произвольной программе на этапе Кубка России и заплакала

Камила Валиева с двумя падениями исполнила произвольную программу на этапе Кубка России в Москве.

Ученица Этери Тутберидзе каталась под испанские мотивы композиции «Болеро» авторства Мориса Равеля и упала с сольного четверного тулупа в самом начале программы, а во второй половине ей дважды не удался тройной лутц — с одного она упала, а на втором допустила степ-аут (приземлилась на две ноги и оперлась руками об лед).

Чисто Валиева сумела исполнить сложнейший каскад четверной тулуп + двойной тулуп, а также каскад тройной флип + ойлер + тройной сальхов, сольный тройной риттбергер и двойной аксель. После проката она не смогла сдержать слез, общаясь с Тутберидзе.

За свое выступление Валиева получила 148,60 балла. В сумме за короткую и произвольную программу она набрала 233,70 балла. Это позволило ей возглавить турнирную таблицу.

Ранее зрители обратились к судьям перед прокатом женщин на этапе Кубка России.