Хабиб поздравил Уланбекова с первой победой в UFC
Андрей Черников
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Хабиб Нурмагомедов поздравил Тагира Уланбекова с первой победой в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).
Напомним, Уланбеков одолел бразильца Бруно Силву единогласным решением судей.
«Я очень рад за тебя, брат. Отец был бы доволен тобой. Хороший и тяжелый поединок, после которого ты вырастешь как боец. Опыт — это очень важно в нашем деле»— написал Хабиб в Instagram.
Ранее Уланбеков посвятил победу в дебютном бою в UFC Абдулманапу Нурмагомедову.