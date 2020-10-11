Хабиб поздравил Уланбекова с первой победой в UFC

Хабиб Нурмагомедов поздравил Тагира Уланбекова с первой победой в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

Напомним, Уланбеков одолел бразильца Бруно Силву единогласным решением судей.

«Я очень рад за тебя, брат. Отец был бы доволен тобой. Хороший и тяжелый поединок, после которого ты вырастешь как боец. Опыт — это очень важно в нашем деле»— написал Хабиб в Instagram.



Ранее Уланбеков посвятил победу в дебютном бою в UFC Абдулманапу Нурмагомедову.