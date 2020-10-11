Валуев высказался о возвращении на ринг

Бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев поделился мнением о возобновлении спортивной карьеры, передает ТАСС.

Именитый боксер Майк Тайсон не так давно объявил, что намерен возобновить карьеру и снова выйти на ринг, чтобы провести благотворительный поединок. Валуев отметил, что он следовать такому примеру не собирается.

«Я сам точно не собираюсь возвращаться. Когда уходишь, нужно открывать дверь в новый мир, и как бы тебя старый мир не тянул, ты уже совсем не тот», — заявил экс-боксер.

Ранее сообщалось, что третий бой Фьюри против Уайлдера не состоится.