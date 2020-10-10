«Позорище!» Зрители возмутились оценками фигуристок после проката Валиевой

Любители фигурного катания, присутствующие на прокатах женщин в рамках этапа Кубка России в Москве, выразили свое недовольство оценками спортсменок.

Несколько фанатов прокричали «Позор! Позорище!» после того, как были объявлены баллы Камилы Валиевой за короткую программу. Напомним, ученица Этери Тутберидзе набрала 85,10 балла за чисто исполненные тройной флип, двойной аксель и каскад тройной лутц + тройной тулуп. Это почти равно официально признанному мировому рекорду, который принадлежит Алене Косторной (85,45), исполнявшей в короткой программе аксель в три с половиной оборота.

Ранее недовольство публики также вызвали оценки ученицы академии Евгения Плющенко Станиславы Константиновой. Девушка визуально без ошибок прокатала короткую программу, однако судьи обнаружили у нее два недокрута — на втором прыжке в каскаде тройной лутц + тройной тулуп, а также на сольном тройном флипе. По этой причине оценку фигуристки снизили до 67,10 балла, и она заняла промежуточное пятое место. Публика на арене недовольно гудела и свистела, не соглашаясь с низкими баллами Константиновой.

Ранее юниорка Тутберидзе превзошла Александру Трусову на этапе Кубка России.