Юниорка Тутберидзе превзошла Трусову на этапе Кубка России
Эльвира Ондар
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Ученица Этери Тутберидзе Дарья Усачева без ошибок исполнила короткую программу на этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве (10-13 октября).
Спортсменка каталась под композицию из мюзикла «Мулен Руж» и чисто исполнила все три прыжковых элемента, включая каскад из двух тройных прыжков во второй половине программы.
За свой прокат Усачева получила 80,39 балла и заняла промежуточное первое место в турнирной таблице, превзойдя предыдущего лидера — Александру Трусову. Напомним, ученица Евгения Плющенко удостоилась от судей оценки в 75,77 балла, допустив грубую ошибку на элемента ультра-си — тройном акселе.
Ранее Яна Рудковская вместе с Гном Гномычем посетила московский этап Кубка России.