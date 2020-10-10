Боярский назвал безалаберной игру сборной России в матче со Швецией
Анастасия Мартыненко
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Известный актер Михаил Боярский поделился мыслями о поражении сборной России в товарищеском матче с командой Швеции, передает «РБ-Спорт».
Встреча завершилась проигрышем для подопечных Станислава Черчесова со счетом 1:2.
«Пока мало мыслей в созидании, как-то безалаберно играют. Складывается ощущение, что в действиях команды нет четкой стратегии», — заявил Боярский.
Национальной команде в октябре предстоит сыграть еще два матча в рамках Лиги наций 11 и 14 октября против команд Турции и Венгрии.
Ранее сообщалось, что состав сборной России на матч со Швецией назвали «друзьями Черчесова».