Дзюба посмеялся над фотографией Оздоева

Нападающий Артем Дзюба посмеялся над детской фотографией своего партнера по сборной России и петербургскому «Зениту», полузащитника Магомеда Оздоева.

Игроки национальной команды стали участниками игры, суть которой заключалась в том, что необходимо было угадать партнера по сборной на детской фотографии. Примечательно, что форвард сразу узнал хавбека.

«Это Мага Оздоев. Одет, конечно… Он так ходит до сих пор. Этот стиль! До пупка штаны. Стиляга», — пошутил Дзюба на видео, которое опубликовано в официальном аккаунте сборной России на YouTube.

Магомед Оздоев перешел в «Зенит» в 2018 году. В составе сине-бело-голубых полузащитник дважды становился чемпионом России.

Ранее Кокорин не взял Дзюбу в свою команду.