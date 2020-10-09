Агент экс-игрока «Реала» подтвердил переговоры со «Спартаком»

Альберт Ботинес, агент футболиста Франсиско Фемении, подтвердил переговоры с московским «Спартаком», передает «СЭ».

«Мы пока общаемся с красно-белыми. Посмотрим, что произойдет. Я не думаю, что Кико приедет в ближайшее время в Москву, чтобы посмотреть команду и город», — сказал Ботинес.

Фемения перешел в «Уотфорд» в 2017 году. С тех пор он провел за англичан 88 матчей во всех турнирах, забил два мяча и сделал три результативные передачи. Текущий сезон команда проводит в Чемпионшипе — втором по силе дивизионе Англии. В своей карьере Фемения до переезда на Туманный Альбион выступал за резервные команды «Барселоны» и мадридского «Реала», а также «Алькоркон», «Алавес» и «Эркулес», воспитанником которого является.

Ранее «Спартак» поздравил Александра Соболева с первым забитым мячом за сборную России.