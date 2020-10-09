Слуцкая оценила возможность ухода Медведевой в ледовое шоу

Серебряный призер Олимпийских игр 2002 года Ирина Слуцкая оценила вероятность ухода двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой в ледовое шоу.

Ранее стало известно, что фигуристка не выступит на втором этапе Кубка России в Москве из-за проблем со спиной.

«Мне кажется, у Медведевой еще есть шанс в большом спорте. Женя востребована и умна, для нее не будет проблемой уйти в ледовое шоу. Но спорт, победы, доказательства самой себе, что она может бороться на равных с молодыми фигуристками, думаю, для нее сейчас важнее», — цитирует Слуцкую «Спорт-Экспресс».

Ранее серебряный призер Олимпиады, хореограф Илья Авербух высказался о травме Медведевой.