18 случаев заражения коронавирусом зафиксировано в донецком «Шахтере»

В донецком «Шахтере» произошла серьезная вспышка коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба «горняков».

Отмечается, что очередное тестирование на COVID-19 выявило коронавирусную инфекцию сразу у 18 человек, среди которых девять — футболисты. Вторая половина зараженных составляет персонал основной команды. Имена заболевших не разглашаются, но известно, что ранее положительные результаты тестов были выявлены у вратаря Андрея Пятова и полузащитника Тараса Степаненко. Все заболевшие отправлены на карантин сроком на десять дней.

«Остальные футболисты, за исключением выявленных лиц с положительными результатами тестов, 9 октября вернутся к тренировкам», — говорится в сообщении.

21 октября донецкому «Шахтеру» предстоит гостевой матч против мадридского «Реала» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.