Тренер сборной Швеции высказался о победе над командой России

Главный тренер сборной Швеции по футболу Янне Андерссон прокомментировал результат контрольной встречи с национальной командой России, в которой его коллектив одержал победу. Специалист отметил определяющую роль форварда «Спартака» Джордана Ларссона и хавбека «Краснодара» Кристоффера Ольссона, а также Александера Иссака и Маттиаса Юханссона, который стали авторами победных голов.

«В первом тайме все прошло на высшем уровне, и во втором тайме они также не подвели. У нас не было никаких определенных ожиданий, наша команда не так хорошо сыграна, как российская. В принципе удивляться было нечему. Я очень рад, что мы победили и нам удался хороший второй тайм, команда провела очень сильную игру, чем я доволен», — цитирует Андерссона Sport24.

Матч Россия — Швеция прошел на московском стадионе «ВЭБ Арена» и завершился со счетом 2:1 в пользу гостей. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.