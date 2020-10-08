Сборная России проиграла Швеции в контрольном матче

Сборная России по футболу потерпела поражение от национальной команды Швеции в рамках контрольного матча. Встреча, которая состоялась на московском стадионе «ВЭБ Арена», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

В составе команды Янне Андерсона авторами победных голов стали Александер Исак и Маттиас Юханссон.

У россиян единственный мяч забил Александр Соболев, для которого эта встреча стала дебютной за основной состав сборной.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

В рамках октябрьских сборов российской команде предстоит провести два матча в Лиге наций. 11 октября коллектив Станислава Черчесова встретится с Турцией, а 14 октября состоится матч с Венгрией. Шведы в Лиге наций в этих числах сыграют с хорватами и португальцами соответственно.

Контрольные матчи

Россия — Швеция — 1:2

Голы: 0:1 — Исак — 21, 0:2 — Юханссон — 72, 1:2 — Соболев — 90+1