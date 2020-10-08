Глушаков может покинуть «Химки» бесплатно в любой момент

Полузащитник Денис Глушаков может в любой момент покинуть подмосковные «Химки», сообщает Metaratings.

По информации источника, в контракте футболиста с командой прописан пункт, согласно которому хавбек в любой момент может бесплатно покинуть клуб. Это было одно из условий 33-летнего игрока при заключении соглашения с «Химками».

Футболист подписал контракт 1 октября, а 4 числа дебютировал в матче с «Локомотивом» (1:2).

Ранее сообщалось, что Глушаков рассказал о причинах перехода в «Химки».