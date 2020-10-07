Легендарный футболист Паненка госпитализирован в тяжелом состоянии

Бывший футболист сборной Чехословакии, президент клуба «Богемианс» Антонин Паненка находится в реанимации в тяжелом состоянии.

«Паненка сегодня в тяжелом состоянии попал в реанимацию, где его подключили к приборам. Пока мы не будем комментировать его состояние», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter чешского клуба.

В качестве игрока Паненка стали известен благодаря 11-метровому удару, нанесенному в послематчевой серии пенальти финального матча чемпионата Европы 1976 года с командой ФРГ. Футболист отправил мяч «парашютом» по центру ворот и принес своей команде победу. С тех пор подобный стиль выполнения удара называют в честь легендарного игрока.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер сборной Франции по футболу Раймон Доменек доставлен в больницу.