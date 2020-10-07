Медведева рискует пропустить второй этап Кубка России в Москве

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева может пропустить второй этап Кубка России, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Медведеву беспокоит спина, в настоящее время неизвестно, выступит ли она в Москве», — сообщил источник.

Фигуристка пропустила первый этап Кубка России в Сызрани из-за болей в спине. Соревнования в Москве пройдут с 10 по 13 октября.

Ранее олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар рассказала, что думает о возвращении Медведевой в группу Этери Тутберидзе.