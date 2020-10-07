Медведева рискует пропустить второй этап Кубка России в Москве
Антон Борисов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева может пропустить второй этап Кубка России, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
«Медведеву беспокоит спина, в настоящее время неизвестно, выступит ли она в Москве», — сообщил источник.
Фигуристка пропустила первый этап Кубка России в Сызрани из-за болей в спине. Соревнования в Москве пройдут с 10 по 13 октября.
Ранее олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар рассказала, что думает о возвращении Медведевой в группу Этери Тутберидзе.