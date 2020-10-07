45-летний вратарь включен в заявку сборной Украины на матч с Францией

Экс-вратарь киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Шовковский включен в заявку национальной команды на товарищеский матч с Францией. Об этом сообщается на официальном сайте Украинской ассоциации футбола.

Стоит отметить, что 45-летний Шовковский завершил карьеру в 2016 году и в настоящий момент входит в тренерский штаб сборной во главе с Андреем Шевченко.

Решение заявить специалиста связано с тем, что у сборной Украины остался лишь один голкипер на матч с чемпионами мира — Георгий Бущан. Двое других стражей ворот — Андрей Лунин и Юрий Панькив — сдали положительные тесты на COVID-19, а основной голкипер сборной Андрей Пятов заразился коронавирусом еще до приезда в стан команды.

Матч Франция — Украина пройдет 7 октября.

Ранее в сборной России были получены два сомнительных результата тестов на коронавирус.