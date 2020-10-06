Отец Кузяева рассказал о том, что его сын имел предложения из Европы

Адьям Кузяев, отец футболиста Далера Кузяева, рассказал о том, что его сын мог перейти в европейский чемпионат, передает Sport24.

«У нас было предложение из «Валенсии», но у них возникли проблемы в клубе — только продавали игроков. Также был вариант с «Фрайбургом», но там клуб предпочел Тиля из «Спартака», — сказал Кузяев-старший.



6 октября Далер Кузяев подписал контракт с петербургским «Зенитом».



Ранее Кузяев подписал контракт с «Зенитом».