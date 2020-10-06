Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что тренировки сборных России могли не прерываться из-за пандемии коронавируса, передает ТАСС.

«Вы сказали, что тренировки сборных во время вынужденных ограничений, связанных с пандемией коронавируса, не прерывались. Они прерывались, хотя могли бы и не прерываться, если по-честному», — сказал Путин, обращаясь к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко.

Президент отметил, что нужно было своевременно организовать эту работу, а это было сделано чуть позже.



Ранее Путин призвал «не ныть» в вопросе защиты российских спортсменов.