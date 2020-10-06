В «Спартаке» отреагировали на возможное наказание из-за болельщиков

В московском «Спартаке» уверены в своей правоте относительно реализации допустимой квоты билетов на матч 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Зенита» (1:1).

По информации нескольких источников, красно-белым грозит штраф, если будет доказано, что они допустили на игру больше зрителей, чем положено по протоколу, и нарушили тем самым санитарные нормы. Согласно официальным данным, на трибунах присутствовало 17 150 зрителей.

«Посещаемостью игры заинтересовались власти? Давно не видели футбольные матчи. У меня беспокойств нет по этому поводу», — приводит слова генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова, отметившего, что клуб не продавал билетов больше положенного количество, «Р-Спорт».

Ранее сообщалось, что органы власти обеспокоены посещаемостью матча «Спартак» — «Зенит».