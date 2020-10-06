Загитова рассказала о волнении на съемках «Ледникового периода»
Антон Борисов
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Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала о работе в качестве телеведущей шоу «Ледниковый период».
Спортсменка заявила, что для нее это новый опыт.
«Естественно, если что-то новое, то ты начинаешь больше волноваться. Я думаю, постепенно это волнение уйдет и под конец его совсем не будет», — приводит слова Загитовой Первый канал.
Ранее продюсер шоу «Ледниковый период» Илья Авербух высказался о дебюте фигуристки в качестве ведущей проекта.