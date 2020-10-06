Загитова рассказала о волнении на съемках «Ледникового периода»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала о работе в качестве телеведущей шоу «Ледниковый период».

Спортсменка заявила, что для нее это новый опыт.

«Естественно, если что-то новое, то ты начинаешь больше волноваться. Я думаю, постепенно это волнение уйдет и под конец его совсем не будет», — приводит слова Загитовой Первый канал.

Ранее продюсер шоу «Ледниковый период» Илья Авербух высказался о дебюте фигуристки в качестве ведущей проекта.