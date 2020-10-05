Стала известна десятка претендентов на звание лучшего защитника в истории футбола
Андрей Черников
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Издание France Football назвало десятку претендентов на звание лучшего защитника в истории футбола.
В список номинантов вошли: Даниэль Пассарелла (Аргентина), Фабио Каннаваро (Италия), Маттиас Заммер (Германия), Рональд Куман (Нидерланды), Серхио Рамос (Испания), Франко Барези (Италия), Бобби Мур (Англия), Франц Беккенбауэр (Германия), Марсель Десайи, Гаэтано Ширеа (Италия).
Ранее наставник «Бетиса» раскритиковал судейство в матче с мадридским «Реалом».