Плющенко начал лично тренировать Трусову

Фигуристка Александра Трусова не тренируется у Сергея Розанова в «Ангелах Плющенко», сообщает ТАСС.

Двукратная чемпионка мира среди юниоров в мае перешла в академию Евгения Плющенко следом за Розановым, покинув группу Этери Тутберидзе. По сведениям источника, 16-летняя спортсменка занимается лично с Плющенко, а не с Розановым или Александром Волковым, у которого тренировалась раньше.

«У академии Плющенко пока нет второго льда. Трусова действительно больше не работает с Розановым, ее тренируют Плющенко, Дмитрий Михайлов и Сергей Алексеев, но конфликтов там не было. С группой Волкова она по времени не пересекается, они не работают друг с другом», – заявил источник.

Ранее Трусова заявила, что считает правильным свое решение перейти к Плющенко.