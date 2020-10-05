Автобус белорусского клуба насмерть сбил лося

Автобус белорусского футбольного клуба «Слоним-2017» попал в аварию на одной из автотрасс страны.

Как сообщил клуб на своей странице в «ВКонтакте», автобус с игроками возвращался с гостевой встречи Первого дивизиона против «Гранита» (0:1), когда недалеко от поселка Миловиды транспортное средство сбило лося.

Отмечается, что никто из футболистов не пострадал, у автобуса оказалось лишь разбито лобовое стекло, однако животное погибло на месте.

Ранее сообщалось, что финал чемпионата мира по картингу закончился дракой.