Финал Гран-при по фигурному катанию отложен из-за пандемии

Игорь Игнатов

Международный союз конькобежцев (ISU) объявил, что финал Гран-при по фигурному катанию сезона-2020/21 не состоится в назначенные сроки из-за сложной эпидемиологической ситуации в мире.

Организация сообщила о переносе ивента на более поздние даты, однако не уточняется, о каком периоде идет речь.

Изначально соревнования должны были пройти с 10 по 13 декабря в Пекине.

Ранее сообщалось, что Алина Загитова пропустит серию Гран-при.