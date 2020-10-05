Финал Гран-при по фигурному катанию отложен из-за пандемии
Игорь Игнатов
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Международный союз конькобежцев (ISU) объявил, что финал Гран-при по фигурному катанию сезона-2020/21 не состоится в назначенные сроки из-за сложной эпидемиологической ситуации в мире.
Организация сообщила о переносе ивента на более поздние даты, однако не уточняется, о каком периоде идет речь.
Изначально соревнования должны были пройти с 10 по 13 декабря в Пекине.
Ранее сообщалось, что Алина Загитова пропустит серию Гран-при.