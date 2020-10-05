Главе UFC Уайту страшно думать о бое Хабиба и Фергюсона

Анастасия Мартыненко

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт признался, что ему страшно думать об организации поединка между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном, передает Sports Illustrated.

Бой срывался пять раз по различным причинам. При этом Уайт отметил, что существует вероятность организации этой встречи при том условии, если Нурмагомедов победит Джастина Гэтжи на турнире UFC 254 25 октября.

«Никогда не видел, чтобы бои срывались так часто, как в этом случае. Мне даже становится страшно, когда я думаю о возможности организовать их бой снова. Что произойдет на этот раз — может, астероид упадет на Землю?» — заявил Уайт.

Ранее сообщалось, что Шлеменко не ждет легкой победы Хабиба в поединке с Гэтжи.