Наставник «Сочи» высказался о возможном трансфере игрока «Зенита»
Андрей Черников
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Наставник «Сочи» Олег Фоменко высказался о возможном переходе игрока петербургского «Зенита» Эмилиано Ригони в черноморский клуб, передает
РИА «Новости».
«Когда появится Ригони? Никто не знает, все зависит от него. Что касается возможного ухода защитника Кирилла Заики, то он игрок «Сочи». Никакой информации о нем нет», — сказал Фоменко.
В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи» занимает четвертое место, набрав 19 очков.
Ранее «Сочи» обыграл «Ростов» в сверхрезультативном матче РПЛ.