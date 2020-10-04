Наставник «Сочи» высказался о возможном трансфере игрока «Зенита»

Андрей Черников

Наставник «Сочи» Олег Фоменко высказался о возможном переходе игрока петербургского «Зенита» Эмилиано Ригони в черноморский клуб, передает

РИА «Новости».

«Когда появится Ригони? Никто не знает, все зависит от него. Что касается возможного ухода защитника Кирилла Заики, то он игрок «Сочи». Никакой информации о нем нет», — сказал Фоменко.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи» занимает четвертое место, набрав 19 очков.



Ранее «Сочи» обыграл «Ростов» в сверхрезультативном матче РПЛ.