Авербух жестко высказался о комментаторе «Ледникового периода»

Продюсер шоу «Ледниковый период» Илья Авербух жестко высказался о комментаторе проекта Алексее Гришине.

«А нельзя ли заткнуть комментаторов? Зачем они разговаривают на номерах? Зрители уже давно этого требуют», — написал один из подписчиков в Instagram.

«Больше вы этого, просите, «поноса тщеславия фром Гришин» никогда не услышите! Обещаю! Спасибо», — ответил Авербух.

Напомним, новый сезон шоу стартовал 3 октября.



Ранее Авербух оценил Алину Загитову как ведущую «Ледникового периода».