Авербух жестко высказался о комментаторе «Ледникового периода»
Андрей Черников
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Продюсер шоу «Ледниковый период» Илья Авербух жестко высказался о комментаторе проекта Алексее Гришине.
«А нельзя ли заткнуть комментаторов? Зачем они разговаривают на номерах? Зрители уже давно этого требуют», — написал один из подписчиков в Instagram.
«Больше вы этого, просите, «поноса тщеславия фром Гришин» никогда не услышите! Обещаю! Спасибо», — ответил Авербух.
Напомним, новый сезон шоу стартовал 3 октября.
Ранее Авербух оценил Алину Загитову как ведущую «Ледникового периода».