Соперник «Локомотива» по Лиге чемпионов объявил о случаях заражения COVID-19
Анастасия Мартыненко
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Австрийский «Зальцбург» объявил о случаях заражения коронавирусной инфекцией в команде, сообщает пресс-служба клуба.
Согласно информации, тесты трех игроков команды показали положительный результат. Последний матч команда провела в рамках плей-офф Лиги чемпионов против израильского клуба «Маккаби». 4 октября «Зальцбург» должен сыграть с «Харбергом» в чемпионате Австрии.
«Зальцбург» выступит в одной группе с московским «Локомотивом» в Лиге чемпионов.
Ранее сообщалось, что экс-игрок «Зенита» Кузяев заключил контракт с «Локомотивом».